В Краснодарском крае 23 августа подтвердили 469 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 309 женщин и 160 мужчин. Среди заболевших 50 детей. Возраст пациентов — от 3 месяцев до 87 лет. Умерших на фоне инфекции за последние сутки нет.

В Краснодаре заболели 179 человек, в Анапе — 77, в Тимашевском районе — 49, в Сочи — 39. В Мостовском районе подтверждено 17 случаев, в Белоглинском и Новопокровском — по 12, в Тбилисском — 11.В Белореченском и Калининском районах по девять новых пациентов, в Курганинском — семь, в Славянском и Туапсинском — по шесть, в Геленджике и Ейском районе — по пять.

В Кавказском, Кущевском и Усть-Лабинском районах заразились по три жителя, в Армавире, Тихорецком, Красноармейском, Гулькевичском районах — по два. в Новороссийске, Апшеронском, Динском, Лабинском, Отрадненском, Староминском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Щербиновском районах — по одному случаю.

В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 988 тыс. 225 человек, из них 40 тыс. 188 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4 тыс. 946.

За весь период пандемии на Кубани 261 тыс. 414 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки — 7. Не удалось спасти 10 тыс. 993 пацентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ — шесть человек.

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 281 тыс. 108 случаев COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 636 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 634. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус — 9 тыс. 598 человек, в том числе 8 тыс. 67 пациентов с COVID-19 — на дому. В лабораториях края провели 7 млн 237 тыс. 556 исследований, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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