В Краснодарском крае 23 ноября ожидаются ливни с грозами и сильный ветер

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозам синоптиков, с 21:00 и до конца суток 22 ноября, а также утром и в первой половине дня 23 ноября местами на Кубани пройдут сильные дожди, ливни с грозой и усилится ветер до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром ожидается дождь. Сильные дожди обещают в Туапсинском районе.

Днем преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с порывами до 12-14 м/с. Ночью местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с

Температура воздуха на Черноморском побережье ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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