В Краснодарском крае 23 ноября ожидаются ливни с грозами и сильный ветер
Общество
22.11.2022 20:03
По прогнозам синоптиков, с 21:00 и до конца суток 22 ноября, а также утром и в первой половине дня 23 ноября местами на Кубани пройдут сильные дожди, ливни с грозой и усилится ветер до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром ожидается дождь. Сильные дожди обещают в Туапсинском районе.
Днем преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с порывами до 12-14 м/с. Ночью местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с
Температура воздуха на Черноморском побережье ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +18°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: синоптики не подтвердили обновление температурного рекорда ноября в Краснодарском крае.
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