В Краснодарском крае 23 августа ожидается пыльная буря

Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 23 августа в восточной и северной частях Кубани местами ожидается пыльная буря.

Ветер восточный и северо-восточный скоростью 7-12 м/с с порывами до 17-22 м/c. В крае в этот день будет малооблачно и без осадков.

Кроме того, на Кубани сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, а в Усть-Лабинском районе атмосферная засуха, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Пыльная буря — это атмосферное явление, во время которого большое количество пыли с земли переносится на расстояния в слое высотой до нескольких метров. Во время нее ухудшается видимость.

Читайте также: на Черноморском побережье Кубани до 23 августа ожидается сильная жара до 37°C.