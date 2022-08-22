В Краснодарском крае 23 августа ожидается пыльная буря
Происшествия
22.08.2022 17:31
По прогнозу синоптиков, 23 августа в восточной и северной частях Кубани местами ожидается пыльная буря.
Ветер восточный и северо-восточный скоростью 7-12 м/с с порывами до 17-22 м/c. В крае в этот день будет малооблачно и без осадков.
Кроме того, на Кубани сохраняется высокая пожароопасность 4 класса, а в Усть-Лабинском районе атмосферная засуха, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Пыльная буря — это атмосферное явление, во время которого большое количество пыли с земли переносится на расстояния в слое высотой до нескольких метров. Во время нее ухудшается видимость.
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