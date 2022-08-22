На Черноморском побережье Кубани 22 августа ожидается сильная жара до 37°C

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

МЧС распространило предупреждение о неблагоприятной жаркой погоде.

По данным гидрометеобюро Туапсе, 22 августа с 15:00 до 17:00, а также днем 23 августа на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 37°C.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края избегать воздействия повышенной температуры, чаще находиться в тени, носить светлую воздухонепроницаемую одежду и головной убор. При тепловом ударе надо сразу перейти в тень, на ветер или принять душ, выпить много воды.

В случае ЧС необходимо звонить на номера 112, 01, на единый номер пожарных и спасателей 101 (с мобильного) и 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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