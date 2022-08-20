В Усть-Лабинском районе зафиксировали опасную засуху
Происшествия
20.08.2022 15:32
Атмосферная засуха в отдельных центральных районах (Усть-Лабинский район) Краснодарского края 19 августа достигла критериев опасного явления.
В течение 30 дней эффективные осадки в районе не выпадали. Эффективными синоптики называют дожди более 5 мм за сутки. При этом в отсутствии влаги температура воздуха повышается до +35 °C.
«Атмосферная засуха оказала негативное влияние на формирование репродуктивных органов пропашных культур. В большей степени пострадали посевы кукурузы поздних сроков. У растений наблюдается потеря тургора, пожелтение и засыхание листьев, засыхание пыльцы и нитей початков, череззерница, ускоренный налив и созревание зерна», — говорится в докладе специалистов Краснодарского ЦГМС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2022 году сильной засухи не прогнозируют.
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