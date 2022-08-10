Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае 22-летнему наркозакладчику грозит до 20 лет тюрьмы

Происшествия
10.08.2022 13:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-22-letnemu-narkozakladchiku-grozit-do-20-let-tyurmy
В Краснодарском крае 22-летнему наркозакладчику грозит до 20 лет тюрьмы

В Динском районе полицейские задержали жителя Белореченска, чтобы проверить оперативную информацию о незаконном обороте наркотиков. Правоохранители обнаружили у него 10 г белого порошка, расфасованного на 12 свертков.

При обыске домовладения задержанного изъяли еще более 140 г наркотика. Установили, что крупные партии мефедрона и его производных злоумышленник забирал из тайников по подсказкам в мессенджерах и сбывал на территории Динского района.

Подозреваемого взяли под стражу на время следствия. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске в контейнере из Узбекистана обнаружили более тонны наркосодержащей травы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях