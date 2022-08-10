В Краснодарском крае 22-летнему наркозакладчику грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
10.08.2022 13:16
В Динском районе полицейские задержали жителя Белореченска, чтобы проверить оперативную информацию о незаконном обороте наркотиков. Правоохранители обнаружили у него 10 г белого порошка, расфасованного на 12 свертков.
При обыске домовладения задержанного изъяли еще более 140 г наркотика. Установили, что крупные партии мефедрона и его производных злоумышленник забирал из тайников по подсказкам в мессенджерах и сбывал на территории Динского района.
Подозреваемого взяли под стражу на время следствия. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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