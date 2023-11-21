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В Краснодарском крае 21 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-21-noyabrya-ozhidayutsya-dozhdi-s-mokrym-snegom
В Краснодарском крае 21 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом
Фото "Кубань 24"

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на Кубани 21 ноября пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Метеоролог уточнил, что температура воздуха продолжит падать.

«Сегодня уходящий на северо-восток циклон продолжит поставлять на территорию Кубани холодные воздушные массы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Температура воздуха упадет до +4…+6°С. Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет и будет выше нормы.

В крае 22 ноября пройдут дожди, временами ливни. Температура повысится до +9…+11°С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 22 ноября через территорию Краснодарского края будут проходить холодные фронтальные разделы. Из-за этого ожидается резкое ухудшение погоды — будут идти дожди. В горах, а также предгорных и северных районах ожидаются снег, сильные осадки и мокрый снег.

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