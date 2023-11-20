Снег, резкое похолодание и ливни ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

С 22 ноября через территорию Кубани будут проходить холодные фронтальные разделы из северо-западных районов Европы. Из-за этого в регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

В среду в Краснодарском крае продолжат идти дожди. В горах, а также предгорных и северных районах ожидаются снег, сильные осадки и мокрый снег.

Температура воздуха днем снизится до 0…+5 °С, а в ночные часы похолодает до +4…-4 °С. В южной части Кубани днем будет +4…9 °С. Ветер усилится до 15-20 м/с, а в горах до 20-25 м/с.

В связи с похолоданием и выпадением осадков в крае ожидается гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости и гололедица на дорогах, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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