В горах Сочи появились снежные сугробы высотой почти 70 см

Последние дни в горах Красной Поляны шли снегопады. Высота снежного покрова на высоте более 2 тыс. метров заметно выросла из-за непрекращающихся минусовых температур.

По данным на утром 20 ноября, на высоте около 2,3 тыс. метров появились снежные сугробы высотой 68 см. За прошедшие сутки высота снежного покрова увеличилась на 13 см. Температура воздуха утром -4 °С.

Горы на высоте более 1,5 тыс. метров уже тоже засыпало снегом. Высота снежного покрова достигла 8 см. На высоте около 1 тыс. метров снега нет, температура воздуха утром +3 °С, говорится в Telegram-канале «Роза Хутор Live».

Читайте также: горнолыжный сезон в Сочи могут открыть уже в начале декабря. Первый этап подготовки с проверкой техники, тестированием противолавинных комплексов и снежных пушек уже прошел.