В Краснодарском крае 20 октября ожидаются дожди, туман и порывы ветра
Общество
19.10.2022 17:59
По прогнозу синоптиков, на Кубани в этот день ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. В южной части региона пройдет ливень.
Воздух днем прогреется до 13…18°С, а ночью столбики термометров опустятся до 6…11°С. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Ночью и утром Кубань местами накроет туман.
В ближайшие в предгорных и горных районах Краснодарского края ожидаются дожди с мокрым снегом.
На Черноморском побережье 20 октября ожидаются кратковременные дожди с грозами. На участке от Геленджика до Анапы порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до 17…22°С, ночью похолодает до 10…15°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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