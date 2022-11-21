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В Краснодарском крае 20 ноября отметили Всемирный день ребенка

Общество
21.11.2022 08:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-20-noyabrya-otmetili-vsemirnyj-den-rebenka
Видео канала «Кубань 24»

Охрана здоровья малышей и школьников остается главной задачей взрослых, напомнили медики. Врачи обращают внимание на современные проблемы детей с лишним весом и призывают родителей обеспечивать сбалансированный рацион детского питания.

«Избыточная масса тела опасна не только какими-то внешними проявлениями. Избыточный вес также опасен своими осложнениями: сахарный диабет, нагрузка на опорно-двигательную и на сердечно-сосудистую системы. Кроме того, половая патология очень часто возникает на фоне избыточного веса и ожирения», — рассказала детский врач-эндокринолог Наталья Левченко.

Опасность для детей представляют и так называемые орфанные заболевания. Это пока еще малоисследованные, редкие недуги.

«Внедрение высокотехнологичных методов диагностики дает возможность ранней верификации диагноза и, соответственно, раннего назначения эффективного лечения. Более актуальна эта тема в педиатрии в связи с тем, что все-таки большинство редких генетических заболеваний манифестируют в детском возрасте», — сообщила детский врач-педиатр Елена Тараленко.

В 2023 году в больницах расширят программы скрининга новорожденных на генетические заболевания. Это позволит своевременно выявлять проблемы и эффективно лечить детей.

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