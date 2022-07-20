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В Краснодарском крае 20 июля обнаружили 138 случаев коронавируса

Общество
20.07.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-20-iyulya-obnaruzhili-138-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 20 июля обнаружили 138 случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди заболевших 78 женщин и 60 мужчин, в том числе и 13 детей. Самому младшему пациенту 1,5 месяца, а старшему — 91 год.

В Краснодаре выявили 53 случая, в Новороссийске и Сочи – по 13, в Геленджике — 10. По шесть инфицированных в Горячем Ключе и Тимашевском районе, по четыре — в Анапе и Тихорецком районе, по три – в Кавказском, Калининском и Северском. По два положительных результата в Армавире, Абинском, Белоглинском, Гулькевичском, Павловском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах. Одного заболевшего выявили в Апшеронском, Ейском, Крымском, Новокубанском, Тбилисском и Туапсинском.

На 20 июля в лабораториях края провели более 7 млн исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 964 тыс. 215 жителей.

По данным регионального министерства здравоохранения, на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 1092 человека, из них с подтвержденным диагнозом 603 жителя. В стационарах лечатся 129 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ 2 человека.

С начала пандемии подтвердили 264 тыс. 93 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4 тыс. 646. Всего выздоровели в больницах 252 тыс. 386 человек, а 10 тыс. 975 пациентов спасти не удалось, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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