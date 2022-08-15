В Краснодарском крае 20 августа откроется фестиваль «Таманская лоза»

Видео канала «Кубань 24»

Жителей и гостей Кубани приглашают на фестиваль виноградарства и виноделия в станицу Тамань. Начало церемонии открытия в 11:00.

На большой сцене амфитеатра начнется концертная программа. Номера готовят самодеятельные коллективы и профессиональные артисты. На набережной Тамани расположится фуд-корт азово-черноморской кухни.

Также будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, проходить мастер-классы декоративно-прикладного и художественного творчества. В празднике примут участие представители нескольких десятков отечественных виноделен.

Фестивальный день завершится вечерним шоу на воде и громким салютом.

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