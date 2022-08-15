В Краснодарском крае 20 августа откроется фестиваль «Таманская лоза»
Культура
15.08.2022 08:41
Жителей и гостей Кубани приглашают на фестиваль виноградарства и виноделия в станицу Тамань. Начало церемонии открытия в 11:00.
На большой сцене амфитеатра начнется концертная программа. Номера готовят самодеятельные коллективы и профессиональные артисты. На набережной Тамани расположится фуд-корт азово-черноморской кухни.
Также будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, проходить мастер-классы декоративно-прикладного и художественного творчества. В празднике примут участие представители нескольких десятков отечественных виноделен.
Фестивальный день завершится вечерним шоу на воде и громким салютом.
Читайте также: в «Атамани» в августе проведут казачьи спасы и фестиваль сала.
Популярные новости
- В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- ФК «Сочи» на выезде уступил «Спартаку»
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ