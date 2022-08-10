В «Атамани» в августе проведут казачьи спасы и фестиваль сала
Культура
10.08.2022 10:58
В этнографическом комплексе «Атамань» 13 августа отметят духовный фестиваль «Казачьи спасы». Краевой гастрокультурный фестиваль «Гарнэ Сальцэ» пройдет 20 августа.
На «Казачьих спасах» гости смогут узнать, какие традиции, обычаи, приметы и поверья сопровождали казаков. Также расскажут о гаданиях на яблоках. В подворьях пройдет дегустация выпечки и напитков из яблок.
На гастрокультурном фестивале «Гарнэ сальцэ» гости станицы продегустируют сало, приготовленное казаками как по старинным, так и по самым современным рецептам, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса «Атамань».
Подробности можно узнать по телефону 8 (988) 350-31-22.
Читайте также: в «Атамани» сварили тонну кубанского борща по старинному рецепту.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Новороссийске скульптор спас тонущего гастарбайтера около острова Суджук
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ