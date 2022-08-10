В «Атамани» в августе проведут казачьи спасы и фестиваль сала

Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

В этнографическом комплексе «Атамань» 13 августа отметят духовный фестиваль «Казачьи спасы». Краевой гастрокультурный фестиваль «Гарнэ Сальцэ» пройдет 20 августа.

На «Казачьих спасах» гости смогут узнать, какие традиции, обычаи, приметы и поверья сопровождали казаков. Также расскажут о гаданиях на яблоках. В подворьях пройдет дегустация выпечки и напитков из яблок.

На гастрокультурном фестивале «Гарнэ сальцэ» гости станицы продегустируют сало, приготовленное казаками как по старинным, так и по самым современным рецептам, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса «Атамань».

Подробности можно узнать по телефону 8 (988) 350-31-22.

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