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В «Атамани» в августе проведут казачьи спасы и фестиваль сала

Культура
10.08.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-v-avguste-provedut-kazachi-spasy-i-festival-sala
В «Атамани» в августе проведут казачьи спасы и фестиваль сала
Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

В этнографическом комплексе «Атамань» 13 августа отметят духовный фестиваль «Казачьи спасы». Краевой гастрокультурный фестиваль «Гарнэ Сальцэ» пройдет 20 августа.

На «Казачьих спасах» гости смогут узнать, какие традиции, обычаи, приметы и поверья сопровождали казаков. Также расскажут о гаданиях на яблоках. В подворьях пройдет дегустация выпечки и напитков из яблок.

На гастрокультурном фестивале «Гарнэ сальцэ» гости станицы продегустируют сало, приготовленное казаками как по старинным, так и по самым современным рецептам, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса «Атамань».

Подробности можно узнать по телефону 8 (988) 350-31-22.

Читайте также: в «Атамани» сварили тонну кубанского борща по старинному рецепту.

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