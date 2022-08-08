В «Атамани» повар сварил тонну борща и попал в Книгу рекордов России

Видео канала «Кубань 24»

Гигантскую кастрюлю традиционного кубанского борща сварили на фестивале в казачьем выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе.

Огромный чан установили под открытым небом. За процессом приготовления наблюдали сотни гостей. Борщ готовили строго в соответствии со старинным рецептом. На рекордное блюдо ушло полтора центнера мяса. Пока чан закипал, на станичной площади и в каждом подворье посетители комплекса наслаждались народным творчеством. Тематические сценки, песни о казачьих блюдах и интерактивы дополнили праздник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Атамани» сварят тонну борща.