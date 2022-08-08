В «Атамани» повар сварил тонну борща и попал в Книгу рекордов России
Общество
08.08.2022 08:40
Гигантскую кастрюлю традиционного кубанского борща сварили на фестивале в казачьем выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе.
Огромный чан установили под открытым небом. За процессом приготовления наблюдали сотни гостей. Борщ готовили строго в соответствии со старинным рецептом. На рекордное блюдо ушло полтора центнера мяса. Пока чан закипал, на станичной площади и в каждом подворье посетители комплекса наслаждались народным творчеством. Тематические сценки, песни о казачьих блюдах и интерактивы дополнили праздник.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в «Атамани» сварят тонну борща.
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