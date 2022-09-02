В Краснодарском крае 2 сентября выявили 2 тыс. 105 новых случаев заболевания COVID-19
В России за сутки заболели 50 тыс. 952 человека. Выздоровели 37 тыс. 12 пациентов. Скончался 91 пациент.
В Краснодарском крае заболели 2 тыс. 105 человек. В Краснодаре выявили 764 случая, в Сочи — 208, в Новороссийске — 120, в Анапе — 58, в Армавире и Динском районе — по 55, в Абинском — 50. В Брюховецком районе 47 заболевших, в Павловском — 46, в Красноармейском — 44, в Горячем Ключе — 43, в Тихорецком районе — 41, в Новокубанском и Тбилисском районах — по 37, в Тимашевском — 36, в Геленджике и Северском районе — по 32, в Кавказском — 31.
В Каневском и Туапсинском районе по 28 новых случаев коронавируса, в Приморско-Ахтарском — 24, в Курганинском — 22, в Ейском — 21, в Выселковском, Кореновском и Староминском — по 20, в Апшеронском и Славянском — по 19, в Темрюкском — 18, в Белореченском — 15, Белоглинском — 14, Лабинском, Мостовском и Новопокровском — по 13, Усть-Лабинском — 12, Калининском — 11, в Щербиновском — 10. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев.
За все время пандемии выявили 297 тыс. 316 случаев коронавируса. Выздоровели 274 тыс. 468 человек, за последние сутки — 1 тыс. 431. Скончались за все время 11 тыс. 8 пациентов, за последние сутки — 2.
В стационарах лечится 771 пациент, на дому — 11 тыс. 69. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 10 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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