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В Краснодарском крае 2 февраля зафиксировали 142 новых случая COVID-19

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-2-fevralya-zafiksirovali-142-novyh-sluchaya-covid-19
В Краснодарском крае 2 февраля зафиксировали 142 новых случая COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 84 женщин и 58 мужчин в возрасте до 86 лет. Среди заболевших 14 детей. Самому младшему — 1 месяц.

Положительные тесты в Краснодаре получили 66 человек. Девять новых случаев заболевания выявили в Новороссийске. По семь пациентов прибавилось в Сочи, Кавказском и Северском районах. В Крымском районе COVID-19 подтвердился у шести жителей. По четыре положительных результата в Гулькевичском и Новопокровском районах. В Курганинском — три новых случая. По два человека заболели в Горячем Ключе, Абинском, Динском, Ейском, Красноармейском, Мостовском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах. В Анапе, Армавире, Геленджике, Калининском, Кущевском, Отрадненском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах — по одному новому случаю заболевания.

По данным краевого минздрава, в больницы региона с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 79 тыс. 544 человека. С начала пандемии на Кубани зафиксировали 345 тыс. 411 случаев коронавируса. Выздоровели 333 тыс. 666 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 147.

На амбулаторном лечении с COVID-19 остаются 502 человека. Лечение в стационарах продолжают 96 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: 1 февраля в Краснодарском крае впервые с ноября прошлого года выявили больше 100 случаев COVID-19.

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