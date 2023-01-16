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В Краснодарском крае 2 апреля досрочно выберут глав семи поселений

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-2-aprelya-dosrochno-vyberut-glav-semi-poselenij
В Краснодарском крае 2 апреля досрочно выберут глав семи поселений
Фото пресс-службы избирательной комиссии Краснодарского края

Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов в четырех населенных пунктах. Всего 2 апреля на Кубани состоятся 11 муниципальных избирательных кампаний.

Проголосовать на местных выборах смогут порядка 35 тыс. избирателей.

Досрочные выборы глав пройдут в селе Пушкинском и городском поселении Гирейском Гулькевичского района, Васюринском сельском поселении Динского района, Воздвиженском сельском поселении Курганинского района, Передовском сельском поселении Отрадненского района, Песчаном сельском поселении Тбилисского района и Атаманском сельском поселении Павловского района.

В этот же день пройдут дополнительные выборы депутатов в совет Темрюкского городского поселения (округ № 3), совет Полтавского сельского поселения (округ № 5) Красноармейского района, совет Мирского сельского поселения (округ № 1) Кавказского района и совет Атаманского сельского поселения (округ № 2) Павловского района, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

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