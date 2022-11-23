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В ГД предложили запретить избираться политикам, призывавшим к антироссийским санкциям

Политика
23.11.2022 07:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gd-predlozhili-ogranichit-pravo-izbiratsya-dlya-politikov-prizyvavshih-k-antirossijskim-sanktsiyam
В ГД предложили запретить избираться политикам, призывавшим к антироссийским санкциям
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Такое предложение направил генпрокурору Игорю Краснову депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий отметил, что в России сейчас в выборах не могут участвовать в качестве кандидатов люди с неснятой и непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Избираться не могут те, кого привлекали к административной ответственности за пропаганду и распространение экстремистских материалов.

При этом выдвигаться на выборы в качестве кандидатов имеют право граждане, которых привлекали к ответственности за призывы к введению санкций в отношении россиян, страны и юрлиц. Депутат указал на то, что подобные призывы нередко звучат от политических или общественных деятелей.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета лицам, привлеченным к ответственности по ст. 20.3.4 КоАП России, избираться, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», — цитирует обращение депутата RT.

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