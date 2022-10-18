В Краснодарском крае 19 сентября ожидается сильный ветер и туман
Общество
18.10.2022 16:09
По прогнозу синоптиков, в этот день на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха днем прогреется до 18…23°С, ночью столбики термометров опустятся до 6°С. Ночью и утром регион местами накроет туман.
Ветер 19 сентября будет восточный с переходом на западный, его скорость составит 4-9 м/с. Днем порывы ветра на Кубани достигнут 12 м/с.
На Черноморском побережье также без осадков. Скорость ветра составит 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с.
При этом вечером 18 октября на участке между Геленджиком и Анапой порывы ветра достигнут скорости 15-17 м/с. Температура воды в Черном море — 18-20 °C, в Азовском — 13-15 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: в Сочи оползень начал разрушать участок дороги на улице Гагарина.
Популярные новости
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
- В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины