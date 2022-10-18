В Краснодарском крае 19 сентября ожидается сильный ветер и туман

В Краснодарском крае 19 сентября ожидается сильный ветер и туман

По прогнозу синоптиков, в этот день на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до 18…23°С, ночью столбики термометров опустятся до 6°С. Ночью и утром регион местами накроет туман.

Ветер 19 сентября будет восточный с переходом на западный, его скорость составит 4-9 м/с. Днем порывы ветра на Кубани достигнут 12 м/с.

На Черноморском побережье также без осадков. Скорость ветра составит 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с.

При этом вечером 18 октября на участке между Геленджиком и Анапой порывы ветра достигнут скорости 15-17 м/с. Температура воды в Черном море — 18-20 °C, в Азовском — 13-15 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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