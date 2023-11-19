В Краснодарском крае 19 ноября будут идти дожди

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на Кубани 19 ноября ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди, местами — ливни.

Метеоролог пояснил, что синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани сформирует теплый сектор циклона, который раскрутился над Черным морем.

Температура воздуха днем в крае составит +9…+11°С. Ветер восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

На следующий день 20 ноября на Кубани ожидаются кратковременные дожди. Температура составит +8…+10°С, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в выходные дни в южных регионах и Северном Кавказе прогнозируются дожди, мокрый снег и восточный ветер с порывами до 20 м/с.