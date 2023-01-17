В Краснодарском крае 18 января потеплеет до +17 °С
Теплая погода придет на южную половину Кубани. На всей территории края будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
В среду по краю будет дуть восточный ветер 4–9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +4…-1 °С, в восточной половине края — до -5 °С. Днем по краю воздух прогреется до +7…12 °С, в южной части края — до +12…17 °С.
В горах столбики термометров ночью опустятся до -2…-7 °С, днем потеплеет до +5…10 °С. На Черноморском побережье ожидается восточный ветер 6–11 м/с, местами порывы 12–14 м/с. По северу порывы составят до 15–18 м/с. Ночью воздух прогреется до +5…10 °С, днем на побережье потеплеет до +11…16 °С.
В Краснодаре ночью столбики термометров опустятся до -1…+1 °С, днем в краевой столице воздух прогреется до +11…13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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