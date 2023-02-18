В Краснодарском крае 18 февраля выявили 235 новых случаев заболевания COVID-19
За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 127 женщин и 108 мужчин в возрасте до 95 лет. В числе заболевших к 18 февраля — 25 детей. Самому младшему — два месяца.
В Краснодаре за сутки зафиксировали 103 новых случая заболевания COVID-19. Положительные тесты в Абинском районе получили 13 жителей, в Сочи — 12. По 11 новых пациентов прибавилось в Новороссийске и Каневском районе. В Павловском районе заболели 10 человек. Восемь случаев коронавируса за сутки выявили в Ейском районе.
По семь положительных результатов получили в Армавире, Геленджике и Красноармейском районе. В Гулькевичском районе — шесть. По пять новых случаев в Кореновском, Кущевском и Тимашевском районах. Четыре человека заразились в Белоглинском районе, три — в Кавказском. По два новых пациента прибавилось в Анапе, Горячем Ключе, Брюховецком, Динском и Славянском районах. В Белореченском, Крымском, Лабинском, Староминском, Тбилисском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по одному новому случаю COVID-19.
По данным краевого минздрава в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 84 тыс. 804 жителя. С начала пандемии на Кубани подтвердили 347 тыс. 902 случая заболевания. С выздоровлением выписали 335 тыс. 354 человека. 11 тыс. 151 пациента спасти не удалось. Амбулаторное лечение продолжает 1 тыс. 191 человек, в стационарах остаются 206 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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