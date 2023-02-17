В Краснодарском крае 17 февраля зафиксировали 231 новый случай COVID-19

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 144 женщин и 87 мужчин в возрасте до 98 лет. В числе заболевших 15 детей, самому младшему два месяца.

Положительные тесты в Краснодаре получили 90 человек. В Новороссийске зафиксировали 18 новых случаев заболевания, в Сочи — 15, в Армавире — 12. Восемь человек заболели в Геленджике, в Тихорецком районе — семь.

По шесть новых пациентов прибавилось в Ейском, Ленинградском и Крымском районах. В Северском и Староминском районах — по пять. По четыре новых случая выявили в Анапе, Динском, Кавказском, Каневском, Кущевском, Павловском, Тбилисском, Усть-Лабинском районах. Три положительных теста получили жители Гулькевичского района. По два случая заболевания подтвердили Абинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Тимашевском районах и в Горячем Ключе. В Белореченском, Выселковском, Красноармейском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах — по одному новому случаю.

В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 84 тыс. 416 человек. По данным краевого минздрава, с начала пандемии на Кубани выявили 347 тыс. 667 случаев коронавируса. Выздоровели 335 тыс. 198 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 151. Амбулаторное лечение с подтвержденным коронавирусом продолжают 1 тыс. 120 человек. В стационарах остаются 198 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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