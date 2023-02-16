В Краснодарском крае 16 февраля выявили 235 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки выявили 14 тыс. 740 новых случаев COVID-19, скончались 37 пациентов, выздоровели — 11 тыс. 140.

В Краснодарском крае заболели 235 человек. Среди них 130 женщин и 105 мужчин, в том числе 19 детей. Самому младшему пациенту менее месяца, старшему — 87 лет.

В Краснодаре выявили 128 случаев. В Новороссийске, Ейском и Павловском районах — по 10 заболевших. В Сочи заразились девять человек, в Геленджике и Северском районе — по семь. В остальных районах выявили пять и менее случаев заражения или не выявили совсем.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 347 тыс. 436 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 335 тыс. 43 человека, за последние сутки — 76. Скончались за все время 11 тыс. 151 человек.

На стационарном лечении находятся 209 пациентов, на дому лечатся 1 тыс. 33 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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