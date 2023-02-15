В Краснодарском крае 15 февраля зафиксировали 210 новых случаев COVID-19

За сутки на Кубани коронавирус выявили у 141 женщины и 69 мужчин в возрасте до 87 лет. В числе заболевших к 15 февраля 21 ребенок. Самому младшему пять месяцев.

Положительные тесты в Краснодаре получили 83 человека. В Новороссийске COVID-19 выявили у 20 жителей, в Сочи — у 15. Девять новых пациентов прибавилось в Гулькевичском районе, в Геленджике — восемь новых случаев. По семь положительных результатов получили в Ейском, Кавказском и Кущевском районах. В Абинском и Крымском районах, а также в Горячем Ключе — по шесть. По пять новых случаев зафиксировали в Павловском и Северском районах. В Армавире коронавирус подтвердился у четырех жителей, в Каневском районе — у трех. По два новых случая заражения в Белоглинском, Кореновском, Крыловском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах. В Динском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Туапсинском и Успенском районах по одному новому случаю.

По данным краевого минздрава, в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 83 тыс. 592 жителя. В общей сложности в Краснодарском крае подтвердили 347 тыс. 201 случай коронавируса. Выздоровели 334 тыс. 851 пациент. Летальных исходов — 11 тыс. 151. На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом остаются 983 человека. Лечение в стационарах продолжают 216 жителей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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