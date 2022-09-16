В Краснодарском крае 16 сентября выявили 1 тыс. 702 случая заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за сутки заболели 59 тыс. 35 человек, выздоровели 50 тыс. 20 пациентов, умерли 110 человек.

В Краснодарском крае заболели 1 тыс. 702 человека, в том числе 217 детей. За сутки госпитализировано 126 заболевших. Выписались 1 тыс. 671, скончались двое.

В Краснодаре выявили 640 случаев, Новороссийске — 117, Сочи — 109. В Каневском районе 62 заболевших, в Тбилисском районе — 54, в Туапсинском — 47, в Северском — 46, в Ейском и Тимашевском районах — по 42. В Красноармейском районе 38 положительных результатов, в Армавире и Мостовском районе — по 36, в Горячем Ключе — 32, в Кавказском — 31, в Анапе — 29, в Крымском районе — 27, в Выселковском — 23, в Калининском — 22. В Славянском районе 20 случаев COVID-19, в Геленджике, Абинском и Приморско-Ахтарском районах — по 19 жителей, в Белоглинском — 18, в Курганинском — 17, в Староминском и Брюховецком районах — по 16, в Белореченском и Кореновском районах — по 13 случаев, в Апшеронском и Павловском — по 10. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 заболевших.

За все время на Кубани уже подтвердился 317 тыс. 918 случаев ковида. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5 тыс. 593. Выздоровели 296 тыс. 938 человек, скончались — 11 тыс. 25 человек.

В стационарах лечатся 777 пациентов с подтвержденным диагнозом, на дому — 9 тыс. 178 жителей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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