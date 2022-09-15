В Краснодарском крае 15 сентября выявили 1 тыс. 553 новых случая заболевания COVID-19

В Краснодарском крае 15 сентября выявили 1 тыс. 553 новых случая заболевания COVID-19

В России впервые с 9 марта выявили за сутки более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом — 56 тыс. 126 заболевших. Госпитализировали 4 тыс. 108 человек, выздоровели 49 тыс. 752 пациента. Умерли за сутки 99 человек.

В Краснодарском крае заболели 1 тыс. 553 человека, выздоровели 2 тыс. 302 человека, госпитализировано — 160 заболевших. Скончались двое.

Больше всего людей болеет в Краснодаре — 713 новых пациентов за сутки. В Сочи выявили 115 случаев, в Белореченском районе — 64, в Выселковском — 60, в Новороссийске — 53, в Кавказском — 39, в Горячем Ключе — по 38, в Анапе — 37, в Абинском районе — 36, в Геленджике — 32, в Армавире и Красноармейском районе — по 28, в Тихорецком — 27, в Тимашевском — 25, в Ейском — 22, в Калининском — 20, в Каневском — 17 человек, в Кореновском — 15, в Новопокровском и Успенском — по 13, в Курганинском, Славянском и Щербиновском — по 12. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев заражения.

За все время пандемии в крае выявили 316 тыс. 216 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5563. Выздоровели 295 тыс. 267 человек, умерли 11 тыс. 23 пациента.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 человек. В стационарах лечатся с подтвержденным диагнозом 790 заболевших, 9 тыс. 136 пациентов лечатся дома, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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