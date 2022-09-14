В Краснодарском крае 14 сентября выявили 1 тыс. 729 случаев заражения COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки в РФ коронавирусом заболели 51 тыс. 735 человек, умерли — 98. Выздоровели 50 тыс. 251.

На Кубани за этот период диагноз COVID-19 подтвердился у 1 тыс. 60 женщин и 669 мужчин. Среди них 171 ребенок. Самому младшему пациенту один месяц лет, а старшему — 99 лет.

В Краснодаре выявили 643 случая, в Сочи — 164, в Новороссийске — 80, в Динском районе — 72, в Горячем Ключе — 65. В Крымском районе 49 заболевших, в Кореновском — 46, в Красноармейском — 45, в Тимашевском — 44. В Армавире и Тихорецком районе по 40 новых случаев, в Кавказском — 39, в Апшеронском — 35, в Северском — 33, в Павловском — 30, в Туапсинском — 28, в Анапе — 26, в Мостовском районе — 22, в Геленджике — 20.

В Гулькевичском и Староминском районах по 18 положительных результатов, в Брюховецком и Тбилисском — по 17, в Каневском — 15, в Курганинском — 14, в Славянском — 12, в Усть-Лабинском — 11, в Абинском — 10. В Новокубанском районе девять случаев COVID-19, в Ейском и Белоглинском районах — по восемь, в Выселковском, Лабинском и Новопокровском — по семь, в Успенском и Приморско-Ахтарском — по шесть. В Крыловском и Отрадненском районах по 4 положительных теста, в Калининском и Кущевском — по три, в Темрюкском — два, в Ленинградском и Щербиновском — по одному.

С начала пандемии 314 тыс. 663 человек заболели коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 536. Из медучреждений выписали 292 тыс. 965 человек. Умер 11 тыс. 21 пациент.

В стационарах лечатся 767 пациентов. На ИВЛ находятся 14 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.