В Краснодарском крае 15 сентября ожидается туман
Общество
14.09.2022 20:30
По прогнозу синоптиков, на Кубани с 15 сентября ослабнет влияние фронтальных разделов. В этот день в регионе не ожидается существенных осадков.
Ночью и утром в Краснодарском крае местами ожидается туман. Температура воздуха днем прогреется до 22…27 °C. Скорость ветра составит 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с.
При этом на Кубани до конца суток 14 сентября сохраняется штормовое предупреждение о непогоде, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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