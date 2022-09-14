В Краснодарском крае 15 сентября ожидается туман

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По прогнозу синоптиков, на Кубани с 15 сентября ослабнет влияние фронтальных разделов. В этот день в регионе не ожидается существенных осадков.

Ночью и утром в Краснодарском крае местами ожидается туман. Температура воздуха днем прогреется до 22…27 °C. Скорость ветра составит 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

При этом на Кубани до конца суток 14 сентября сохраняется штормовое предупреждение о непогоде, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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