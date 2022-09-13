Ночные дожди в Краснодаре рассеяли смог, но его причина осталась тайной

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В понедельник, 12 сентября, практически весь день краснодарцы ощущали запах гари. Город заволокло дымом, который «пришел» со стороны Адыгеи.

В ночь на 13 сентября ливень, который прошел над столицей Кубани, рассеял смог, однако причина задымления так и осталась тайной. Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители разных районов Краснодара жаловались на едкий запах гари. Город на фотографиях и видеороликах, которые горожане выкладывали в популярных пабликах, заволокло дымкой. Пользователи социальных сетей высказывали мнение, что где-то горит сухостой.

По словам сотрудников МЧС, смог принесло ветром с территории Адыгеи. На обследование территории выехали специалисты. С собой они взяли дрон, с помощью которого спасатели надеялись обнаружить источник задымления и запаха.

«На территории Краснодарского края в результате обследования территорий оперативной группой и группой беспилотных летательных аппаратов ЦУКС Главного управления источников смога не выявлено», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.