Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Происшествия
12.09.2022 10:08
Жители краевой столицы уже третий день жалуются на сильный запах гари.
Жители различных районов Краснодара публикуют в соцсетях фотографии, на которых видно, что город заволокло дымом. При этом в воздухе чувствуется сильных запах гари. В пабликах краснодарцы предполагают, что это горит сухостой в полях.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что смог переносит ветром с территории Адыгеи. В ведомстве добавили, что в крае сейчас серьезных возгораний, по предварительным данным, нет.
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