Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари

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Жители краевой столицы уже третий день жалуются на сильный запах гари.

Жители различных районов Краснодара публикуют в соцсетях фотографии, на которых видно, что город заволокло дымом. При этом в воздухе чувствуется сильных запах гари. В пабликах краснодарцы предполагают, что это горит сухостой в полях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что смог переносит ветром с территории Адыгеи. В ведомстве добавили, что в крае сейчас серьезных возгораний, по предварительным данным, нет.

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