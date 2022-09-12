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Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари

Происшествия
12.09.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-nakrylo-oblako-dyma-zhiteli-zhaluyutsya-na-silnyj-zapah-gari
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Фото t.me/typodar

Жители краевой столицы уже третий день жалуются на сильный запах гари.

Жители различных районов Краснодара публикуют в соцсетях фотографии, на которых видно, что город заволокло дымом. При этом в воздухе чувствуется сильных запах гари. В пабликах краснодарцы предполагают, что это горит сухостой в полях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что смог переносит ветром с территории Адыгеи. В ведомстве добавили, что в крае сейчас серьезных возгораний, по предварительным данным, нет.

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