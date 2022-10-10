В Краснодарском крае 15 октября отметят День кубанского казачества

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятия, посвященные 326-й годовщине образования Кубанского казачьего войска, пройдут во всех муниципалитетах края.

«Кубанское казачье войско насчитывает более чем 57 тыс. человек, а вместе с членами семей — свыше 160 тыс. В его структуре 558 казачьих обществ. Все мероприятия в нынешнем году пройдут в рамках военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, спортивной и допризывной подготовки молодежи. Также в православных храмах состоятся молебны, у памятников казачеству — торжественные церемонии возложения венков и цветов», — сказал замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В Краснодаре 14 октября пройдет войсковой молебен в соборе Александра Невского. Он приурочен ко Дню Покрова Пресвятой Богородицы. Его посетят более 500 казаков со всей Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики. В 74 казачьих школах и более чем в 5 тыс. казачьих классах состоятся тематические классные часы. Их посвятят истории кубанского казачества.

В субботу, 15 октября, во всех муниципалитетах пройдут торжественные мероприятия. В этот день казаков-ветеранов и семьи, принимающие участие в СВО, поздравят молодежь и творческие коллективы. В 150 военно-спортивных казачьих клубах пройдут соревнования по единоборствам.

В Краснодаре на стадионе «Труд» 15 октября пройдет фестиваль традиционных русских видов спорта. Он также посвящен Покрову Пресвятой Богородицы. Запланированы показательные выступления по кулачному бою «стенка на стенку». Также на стадионе состоится турнир по киле — русской народной игре с мячом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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