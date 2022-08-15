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В Краснодарском крае 15 августа выявили 461 случай заболевания коронавирусом

Общество
15.08.2022 11:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-15-avgusta-vyyavili-461-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 15 августа выявили 461 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 25 тыс. 273 новых случая COVID-19. Выздоровели 15 тыс. 410 пациентов. Скончались 53 человека. Госпитализировали 1 тыс. 581 пациента.

На Кубани коронавирус подтвердился у 461 человека — 273 женщин и 188 мужчин в возрасте от 1 месяца до 100 лет. Выздоровели 136 пациентов. За прошедшие сутки в регионе снова никто не умер от COVID-19. Госпитализировали 60 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 241, Анапы — 64 и Новороссийска — 41. В Сочи 13 заболевших, в Калининском районе — 12, в Геленджике — 10. В остальных муниципалитетах региона за сутки выявили менее 10 случаев заболевания коронавирусом.

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