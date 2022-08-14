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В Краснодарском крае 14 августа выявили 882 случая заболевания коронавирусом

Общество
14.08.2022 11:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-14-avgusta-vyyavili-882-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 14 августа выявили 882 случая заболевания коронавирусом
Фото pexels.com

Всего в России за сутки выявили 28 тыс. 982 новых случая заболевания COVID-19. Выздоровели 14 тыс. 942 пациента. Скончались 54 человека. Госпитализировали 1 тыс. 790 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 882 человек — 571 женщины и 311 мужчин. Возраст заболевших: от 8 дней до 96 лет. Выздоровели 550 пациентов. За прошедшие сутки от COVID-19 в регионе никто не умер. Госпитализировали 70 пациентов.

Больше всего положительных тестов сдали в медучреждениях Краснодара — 358, Сочи — 129 и Новороссийска — 98. В Крымском районе 41 заболевший, в Туапсинском районе — 23, в Геленджике — 20. В других муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 20 заболевших.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани лечатся 418 пациентов. Семь из них находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На дому от коронавируса лечатся 5 тыс. 310 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 13 августа выявили 881 случай заболевания коронавирусом.

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