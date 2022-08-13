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В Краснодарском крае 13 августа выявили 881 случай заболевания коронавирусом

Общество
13.08.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-13-avgusta-vyyavili-881-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 13 августа выявили 881 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки заболели 335 мужчин и 546 женщин в возрасте до 96 лет. В их числе 52 ребенка, младшему из которых один месяц.

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 321 человек. В Сочи – у 137, в Новороссийске – у 79. Еще 29 заболевших прибавилось в Горячем Ключе. В остальных муниципалитетах зафиксировали менее 20 новых пациентов.

С начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 271 тыс. 812 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 256 тыс. 409 жителей. Скончались 10 тыс. 985 человек.

На дому с подозрением на коронавирус лечится 5 тыс. 7 человек. В стационарах находятся 373 пациента. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 4 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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