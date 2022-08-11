Роспотребнадзор: потеря обоняния при коронавирусе стала редким симптомом
Общество
11.08.2022 17:53
Об этом ведомство сообщило 11 августа. Раньше потеря обоняния была отличительным признаком COVID-19.
«Наиболее распространенные симптомы «омикрона»: невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах.», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.
При этом в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома.
«Кстати, потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко», — добавили в ведомстве.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за последний месяц выросла почти в 5 раз.
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