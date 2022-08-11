Роспотребнадзор: потеря обоняния при коронавирусе стала редким симптомом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом ведомство сообщило 11 августа. Раньше потеря обоняния была отличительным признаком COVID-19.

«Наиболее распространенные симптомы «омикрона»: невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах.», — говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.

При этом в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома.

«Кстати, потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко», — добавили в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за последний месяц выросла почти в 5 раз.