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В Краснодарском крае до 18 августа ожидаются сильные дожди с грозой

Общество
15.08.2022 15:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-15-avgusta-ozhidayutsya-silnye-dozhdi-s-grozoj
В Краснодарском крае до 18 августа ожидаются сильные дожди с грозой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

МЧС 15 августа объявило штормовое предупреждение о непогоде на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 15 августа с 15:00-17:00 и до конца суток местами в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. Дожди продолжатся 16, 17 и 18 августа.

В этот же период до 18 августа на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре 12 августа около Вишняковского сквера упавшее во время грозы дерево заблокировало движение трамваев.

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