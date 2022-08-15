В Краснодарском крае до 18 августа ожидаются сильные дожди с грозой

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

МЧС 15 августа объявило штормовое предупреждение о непогоде на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 15 августа с 15:00-17:00 и до конца суток местами в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. Дожди продолжатся 16, 17 и 18 августа.

В этот же период до 18 августа на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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