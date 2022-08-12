В Краснодаре около Вишняковского сквера упало дерево и заблокировало движение трамваев
Происшествия
12.08.2022 12:42
Инцидент произошел 12 августа около 12:20.
Движение трамваев остановилось в обе стороны. Стоят вагоны семи маршрутов — № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22. На место прибыли специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы.
Пассажиров просят выбирать другой транспорт для передвижения по городу, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», часом ранее в Краснодаре дерево упало на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей.
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