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В Краснодаре около Вишняковского сквера упало дерево и заблокировало движение трамваев

Происшествия
12.08.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-okolo-vishnyakovskogo-skvera-upalo-derevo-i-zablokirovalo-dvizhenie-tramvaev
В Краснодаре около Вишняковского сквера упало дерево и заблокировало движение трамваев
Фото «Кубань 24»

Инцидент произошел 12 августа около 12:20.

Движение трамваев остановилось в обе стороны. Стоят вагоны семи маршрутов —  № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22. На место прибыли специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы.

Пассажиров просят выбирать другой транспорт для передвижения по городу, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часом ранее в Краснодаре дерево упало на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей.

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