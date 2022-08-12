В Краснодаре во время грозы порыв ветра повалил на дорогу дерево
Происшествия
12.08.2022 12:08
Инцидент произошел 12 августа около 11:00 на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей.
Там большое дерево упало на проезжую часть и почти полностью перегородило ее. Машины перенаправляли в объезд, сотрудники ГИБДД координировали движение.
К 12:00 дерево распилили и убрали с проезжей части. Сейчас движение по улице Автолюбителей в оба направления полностью восстановлено, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.
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