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В Краснодаре во время грозы порыв ветра повалил на дорогу дерево

Происшествия
12.08.2022 12:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-grozy-poryv-vetra-povalil-na-dorogu-derevo
В Краснодаре во время грозы порыв ветра повалил на дорогу дерево
Фото t.me/mcu_krd

Инцидент произошел 12 августа около 11:00 на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей.

Там большое дерево упало на проезжую часть и почти полностью перегородило ее. Машины перенаправляли в объезд, сотрудники ГИБДД координировали движение.

К 12:00 дерево распилили и убрали с проезжей части. Сейчас движение по улице Автолюбителей в оба направления полностью восстановлено, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

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