В Краснодаре во время грозы порыв ветра повалил на дорогу дерево

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Инцидент произошел 12 августа около 11:00 на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей.

Там большое дерево упало на проезжую часть и почти полностью перегородило ее. Машины перенаправляли в объезд, сотрудники ГИБДД координировали движение.

К 12:00 дерево распилили и убрали с проезжей части. Сейчас движение по улице Автолюбителей в оба направления полностью восстановлено, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

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