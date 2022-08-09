В Анапе ураганный ветер повалил деревья

Фото t.me/chistoAnapa

На курорте 9 августа дует сильный ветер. Некоторые деревья не выдерживают ветровой нагрузки.

Так, на улице Крестьянской упал большой клен. Еще один клен, находящийся рядом, накренился. Его спилили.

На улице Черноморской дерево упало на автомобиль. На улице Парковой около школы № 4 упала крупная ветка акации.

В результате падения деревьев и веток в Анапе никто не пострадал. Последствия урагана на улицах курорта ликвидируют коммунальщики, сообщает паблик «Чисто Анапа».

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