В Анапе ураганный ветер повалил деревья
Происшествия
09.08.2022 15:39
На курорте 9 августа дует сильный ветер. Некоторые деревья не выдерживают ветровой нагрузки.
Так, на улице Крестьянской упал большой клен. Еще один клен, находящийся рядом, накренился. Его спилили.
На улице Черноморской дерево упало на автомобиль. На улице Парковой около школы № 4 упала крупная ветка акации.
В результате падения деревьев и веток в Анапе никто не пострадал. Последствия урагана на улицах курорта ликвидируют коммунальщики, сообщает паблик «Чисто Анапа».
Читайте также: в Анапе 9 августа вновь продлили запрет на купание в море с надувными матрасами.
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