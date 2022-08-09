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В Анапе вновь продлен запрет на купание в море с надувными матрасами

Общество
09.08.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-9-avgusta-spasateli-vnov-prodlili-zapret-na-kupanie-v-more-s-naduvnymi-matrasami
В Анапе вновь продлен запрет на купание в море с надувными матрасами
Фото t.me/anapaofficial

Об этом 9 августа сообщили в управлении ГО и ЧС администрации города-курорта.

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными и не подвергать свою жизнь опасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 7 августа запретили купаться с надувными плавсредствами из-за сильного ветра.

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