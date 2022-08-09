В Анапе вновь продлен запрет на купание в море с надувными матрасами
Общество
09.08.2022 10:59
Об этом 9 августа сообщили в управлении ГО и ЧС администрации города-курорта.
В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Жителей и гостей курорта просят быть внимательными и не подвергать свою жизнь опасности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 7 августа запретили купаться с надувными плавсредствами из-за сильного ветра.
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