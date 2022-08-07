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В Анапе 7 августа запретили купаться с надувными плавсредствами из-за сильного ветра

Общество
07.08.2022 10:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-7-avgusta-zapretili-kupatsya-s-naduvnymi-plavsredstvami-iz-za-usileniya-vetra
В Анапе 7 августа запретили купаться с надувными плавсредствами из-за сильного ветра
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра 7 августа на пляжах Анапы запрещено использование надувных плавательных средств и катамаранов в море

Отдыхающих просят соблюдать меры безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску. Также рекомендуется усилить контроль за детьми и пожилыми людьми, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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