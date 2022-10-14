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В Краснодарском крае 14 октября выявили 297 случаев заболевания коронавирусом

Общество
14.10.2022 12:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-14-oktyabrya-vyyavili-297-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 14 октября выявили 297 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всего в России за сутки зафиксировали 14 тыс. 736 новых случаев COVID-19. Выздоровели 27 тыс. 520 пациентов. Скончались 99 человек. Госпитализировали 1 тыс. 750 пациентов.

На Кубани за сутки выявили 297 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 519 пациентов. Скончались три человека. Госпитализировали 26 пациентов.

Читайте также: в Краснодарском крае 13 октября подтвердили 237 новых случаев COVID-19.

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