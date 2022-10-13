В Краснодарском крае 13 октября подтвердили 237 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В числе инфицированных за сутки 145 женщин и 92 мужчины. Возраст заболевших — от 4 месяцев до 94 лет.

Положительные тесты на коронавирус в Краснодаре получили 93 человека, в Сочи — 20, в Тимашевском районе — 13. По 12 новых случаев выявили в Анапе и Новокубанском муниципалитете. За сутки в Кавказском районе COVID-19 подтвердили у девяти жителей. По шесть новых пациентов прибавилось в Геленджике и в Красноармейском районе. В Армавире, Крымском, Славянском и Тихорецком районах — по пять заболевших.

По четыре жителя за сутки заболели в Выселковском, Каневском, Кущевском и Павловском. В Новороссийске, Гулькевичском и Динском районах — по три. По два положительных результата в Горячем Ключе, Белоглинском, Ейском, Калининском, Кореновском, Новокубанском, Отрадненском и Северском районах. В Приморско-Ахтарском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах — по одному новому случаю заболевания.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 444 тыс. 288 исследований. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 51 тыс. 925 жителей. Всего с начала пандемии в регионе выявили 337 тыс. 248 случаевCOVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 933. Выздоровели 323 тыс. 831 человека. Летальных исходов — 11 тыс. 59.

По данным министерства здравоохранения края, амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжают 2 тыс. 614 человек. У 2 тыс. 146 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах лечатся 226 пациентов. Среди них с подтвержденным коронавирусом — 212 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются семь пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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