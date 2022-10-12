В Краснодарском крае 12 октября выявили 304 случая заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки 15 тыс. 640 новых случаев COVID-19. Выздоровели 30 тыс. 409 пациентов. Скончались 105 человек. Госпитализировали 1 тыс. 813 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 304 человек. Среди заболевших 173 женщины и 131 мужчина в возрасте от двух месяцев до 88 лет. Выздоровели 619 пациентов. Умер 1 человек. Госпитализировали 46 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 117 и Сочи — 36. В Динском районе 15 заболевших, в Северском районе — 14, в Ейском районе — 11. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 10 случаев заболевания коронавируса.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 238 пациентов. Из них шестеро в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 753 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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