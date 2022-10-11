В Краснодарском крае 11 октября выявили 215 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди зараженных — 131 женщина и 84 мужчины, в том числе 12 детей. Возраст пациентов — от 3 месяцев до 93 лет.

Больше всего зараженных в Краснодаре — 96 человек. В Сочи — 19, в Анапе — 12. Еще по 9 новых пациентов прибавилось в Тихорецком и Белореченском района. В Северском — восемь, в Тимашевском и Славянском районах — по пять. В остальных муниципалитетах — менее 5.

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 336 тыс. 707 случаев COVID-19. Выписали с выздоровлением 322 тыс. 848 человек, за последние сутки — 687. Не удалось спасти 11 тыс. 56 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ — шесть жителей.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 279 человек. На амбулаторном лечении — 3 тыс. 46 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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