В Краснодарском крае 10 октября выявили 158 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 90 женщин и 68 мужчин в возрасте до 86 лет. Среди инфицированных 12 детей. Самому младшему — два месяца.

В Краснодаре положительные тесты на коронавирус получили 54 человека, в Сочи — 14. По 10 новых случаев выявили в Новороссийске и Тбилисском районе. В Приморско-Ахтарском районе прибавилось восемь пациентов, в Каневском — шесть. По пять случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Армавире, Ейском, Кавказском, Лабинском, Мостовском районах. Четыре положительных результата получили в Ленинградском районе. По три человека заболели в Анапе, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Славянском, Староминском районах. В Курганинском, Тимашевском и Тихорецком районах — по два. По одному новому случаю выявили в Белоглинском, Калининском, Темрюкском муниципалитетах.

В больницы края за весь период с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 50 тыс. 568 человек. Среди них 43 тыс. 831 ребенок. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 920. По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 322 тыс. 161 человек. В том числе за последние сутки — 227. Летальных исходов — 11 тыс. 53. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются восемь пациентов.

Всего за все время пандемии на Кубани зафиксировали 336 тыс. 492 случая коронавируса. В стационарах продолжают лечение 326 человек. У 294 из них диагноз лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остаются 3 тыс. 513 человек. В том числе 2 тыс. 984 человека с коронавирусом — на дому. В лабораториях края провели 7 млн 436 тыс. 560 исследований, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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