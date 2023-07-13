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В Краснодарском крае 14 июля воздух прогреется до +31 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-14-iyulya-vozduh-progreetsya-do-31-s
В Краснодарском крае 14 июля воздух прогреется до +31 °С
Фото unsplash.com

По данным синоптиков, в регионе перед выходными уменьшится плотность облачности, существенных осадков не ожидается.

Погода стабилизируется, дожди отступят, а температура воздуха днем поднимется до комфортных +31°С.

На Черноморском побережье 14 июля будет переменная облачность, без осадков. Температура днем +26… +31°С.

На Азовском побережье днем будет немного прохладнее 20…25°С.

В ближайшие выходные дни температура воздуха существенно не изменится, местами в крае пройдут кратковременные локальные дожди и грозы, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся ливни и потеплеет до +30 °С.

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