В Краснодарском крае 14 июля воздух прогреется до +31 °С

По данным синоптиков, в регионе перед выходными уменьшится плотность облачности, существенных осадков не ожидается.

Погода стабилизируется, дожди отступят, а температура воздуха днем поднимется до комфортных +31°С.

На Черноморском побережье 14 июля будет переменная облачность, без осадков. Температура днем +26… +31°С.

На Азовском побережье днем будет немного прохладнее 20…25°С.

В ближайшие выходные дни температура воздуха существенно не изменится, местами в крае пройдут кратковременные локальные дожди и грозы, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся ливни и потеплеет до +30 °С.