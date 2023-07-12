В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся ливни и потеплеет до +30 °С

Штормовое предупреждение на Кубани, объявленное 7 июля, действует до конца суток 12 июля. Продлевать его пока не планируют.

В ближайшие дни интенсивность осадков в крае заметно снизится. В регионе лишь местами ожидаются кратковременные дожди. По прогнозу синоптиков, 13 июля на Кубани будет переменная облачность, ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +25…30 °С, а ночью опустится до +14…19 °С. На Черноморском побережье днем +25…30 °С, а ночью +17…22 °С. В горах днем +14…19 °С, ночью +7…12 °С.

В Краснодаре 13 июля будет переменная облачность. Вечером и ночью возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Днем потеплеет до +28…30 °С, а ночью температура опустится до +16…18 °С. В ближайшие в краевой столице осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне +30 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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